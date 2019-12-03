Антипремию за худшую сцену секса в литературе вручили сразу двум писателям

Антипремию Bad Sex Award получили французский и британский писатели Дидье Декуэн и Джон Харви. Антинагарда за худшую сцену секса в литературе по версии журнала The Literary Review вручается ежегодно.

Жюри не смогли выбрать самое неудачное описание секса даже после «часов мучительных дебатов». В итоге премию получили сразу два писателя, сообщает «Афиша daily» со ссылкой на The Guardian.

«Мы столкнулись с двумя очень неприятными претендентами и не смогли выбрать кого-то из них. Мы верим, что британцы смогут понять, в каком положении мы оказались», – заявили члены жюри.

В книге Дидье Декуэн «Среди садов и тихих заводей» о жизни в Японии XII века героиня Миюки прикоснулась к гениталиям другого персонажа Кацуро и почувствовала, будто «теребит маленькую обезьянку, скрючившую лапки».

Джон Харви получил премию за следующую сцену: «Она горела, и жар был в нем. Он оглядел ее прекрасную черную худобу. В ее глазах промелькнула жадность; как и его собственные, они были полны огня и желания. Сильнее зноя, сильнее тропической жары: вдвоем они оседлали экватор. Они сцепились так, будто это жестокое объятие могло сплавить их в единое целое».

В прошлые года премию присуждали Джонатану Литтелю за роман The Kindly Ones («Благонамеренные»), в котором он пишет: «этот секс смотрел на меня, шпионил за мной, как голова Горгоны».

Также на антипремию был номинирована книга воспоминаний бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра.