Осужденного за коррупцию экс-премьера Молдавии Филата освободили

Бывшего премьера Молдавии Владимира Филата, осужденного за коррупцию, освободили по решению апелляционной палаты, сообщил пресс-офицер национальной администрации пенитенциарных учреждений Олег Пантя.

«Есть заключение судебной инстанции в отношении Владимира Филата. Филат был освобожден», – сказал Пантя, передает РИА «Новости».

Филат 2016 году был приговорен к девяти годам тюрьмы за коррупцию. После приговора он сообщал, что олигарх Владимир Плахотнюк в 2009 году заплатил 2 млн евро, чтобы назначить генпрокурором Молдавии Валерия Зубко.