Стало известно, сколько стоила должность генпрокурора в Молдавии

Олигарх Владимир Плахотнюк в 2009 году заплатил 2 млн евро, чтобы назначить генпрокурором Молдавии Валерия Зубко, заявил бывший глава правительства страны Владимир Филат.

Филат сообщил, что в 2009 году вице-председатель альянса «Наша Молдова», ставшего частью парламентской коалиции, Вячеслав Унтилэ проинформировал его о решении «продать должность» за указанную сумму, передает РИА «Новости», со ссылкой на TV8.

Бывший руководитель кабмина сообщил, что обсуждал данную тему с американским послом Асифом Чодри. Чодри заявил, что это «очень серьезно».

В 2016 году Филат был приговорен к девяти годам тюрьмы за коррупцию.

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