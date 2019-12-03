Песков высказался об инициативе указывать национальности в паспортах

Решения о возвращении графы «национальность» в паспорта граждан России не принималось, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается пластиковых паспортов – там нечего комментировать. Никаких решений на этот счет не принималось. Насколько я знаю, таких дискуссий не ведется в прикладном плане... Сейчас я не могу сказать по этой инициативе – получит она какое-то продолжение в прикладном плане или не получит», – ответил Песков на вопрос об инициативе ЛДПР ввести пластиковые паспорта с графой «национальность» для россиян, передает РИА «Новости».

В феврале житель Подмосковья, узнав о своем немецком происхождении, попытался изменить в официальных документах свою национальность, но не смог добиться этого.