В Москве нашли украденный «лимузин Сталина»

Полицейские в Москве обнаружили ранее украденный раритетный автомобиль ЗИС, на котором мог ездить Иосиф Сталин.

«В одном из гаражных боксов Москвы обнаружен украденный раритетный автомобиль ЗИС. В настоящее время полицейские устанавливают личности и местонахождение похитителей машины», – сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

Накануне полиция начала проверку по факту похищения из одного из гаражных боксов на севере Москвы автомобиля, на котором, по предварительным данным, мог ездить Иосиф Сталин.

Газета ВЗГЛЯД писала, сколько стоит похищенный «лимузин Сталина».