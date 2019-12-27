Сколько стоит похищенный «лимузин Сталина»?

СМИ сообщают, что на севере Москвы из самого обычного гаража похитили ЗиС-115 – бронированную версию ЗиС-110, на которой «лично ездил товарищ Сталин». Это редкая, если не сказать очень редкая машина – выпущено было всего 56 экземпляров.

110-й тоже был не самым простым автомобилем – его делали исключительно для элиты и по самым высоким меркам качества. И ЗиС-110, и 115, по сути, были прямыми копиями американских «Паккардов»-180, которые так любил Иосиф Виссарионович.

Всего Завод имени Сталина, а потом Лихачева, выпустил чуть более двух тысяч 110-х, и сейчас большинство из сохранившихся моделей находятся в руках у коллекционеров. Стоят они по 10-20 миллионов рублей, зачастую превосходя по цене новые Bentley и Rolls-Royce.

И это простые модели, без какой-либо серьезной истории владения. Если же на машине ездил, например, Вячеслав Молотов, и это подтверждается документально, то цена легко может подскочить вдвое, говорит президент клуба владельцев ретро-автомобилей Oneclub в Ульяновске Олег Белов. Не так давно 110-й ЗиС предприниматель из Татарстана продавал за 40 миллионов рублей, и это была полностью отреставрированная машина без какой-либо истории.

ЗиС-115 же вообще практически не появлялся на сайтах объявлений – по некоторым данным, в мире осталось всего несколько экземпляров. И еще меньше машин, на которых ездил лично Сталин. Если точнее – судя по всему, остался всего один такой автомобиль и он стоит одном из подмосковных музеев. Факт причастности к нему вождя подтвержден документально – номер шасси совпадает с тем, который был присвоен заводом сталинской машине. На его восстановление основатель музея потратил около двухсот тысяч долларов.

Отреставрированное же авто может стоить 2-4 миллиона долларов, то есть 123-247 миллионов рублей. В Германии, правда, пару лет назад такой автомобиль пытались продать за 8,5 миллиона евро, но нашелся ли покупатель, неясно.

Причина таких цен не только в том, что следы этих машин ведут к Сталину. 115-й – это совсем не 110-й. По сути, это совсем другой автомобиль, по-другому собранный и сделанный. Главное отличие – тяжеленный бронекорпус, большой вес которого заставил инженеров изменить подход ко всем системам машины. Покрышки не выдерживали, двигатели ломались, пружины тоже – все это создавали с нуля специально для 115-го. И цена была соответствующей – 800 тысяч рублей. На эти деньги в начале 50-х можно было купить 50 «Побед» или 90 «Москвичей».

Что же касается похищенной в Москве машины, то ее косвенным владельцем СМИ назвали известного украинского застройщика Руслана Тарпана, находящегося сейчас под домашним арестом в Одессе. Тарпан – известный коллекционер ретро-автомобилей, и в 2011 году он устраивал в приморском городе выставку таких машин. Среди них был ЗиС, но не 115-й, а все-таки 110-й. В интервью от 2012 года предприниматель подтвердил, что в его личной коллекции нет машины, на которой Сталин ездил лично. И если предположить, что за последние 7 лет Тарпан не отыскал 115-й, то это может означать, что московским похитителям на самом деле достался его ЗиС-110.