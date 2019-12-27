Sputnik решил оспорить санкции Эстонии в суде

Эстонское бюро Sputnik оспорит в суде санкции, которые ввели власти страны, сообщила шеф-редактор «Sputnik Эстония» Елена Черышева.

Она сообщила, что ведется «очень большая работа», МИА «Россия сегодня» проводит консультации с юристами, передает ТАСС.

По словам Черышевой, задействованы «эстонская международная адвокатская контора» и юристы из Москвы. В Бюро данных по отмыванию денег отправлен «первый пакет документов».

«Следующим этапом мы планируем идти обращаться в суд», – сказала она.

Напомним, власти Эстонии заявили, что против сотрудников «Sputnik Эстония» возбудят уголовные дела, если они до 2020 года не перестанут работать на МИА «Россия сегодня».