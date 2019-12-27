Эксперт рассказал, как увеличить предельный срок пребывания людей на Луне

При правильных расчетах космонавтов можно обезопасить от радиации как на Луне, так и на станции рядом с ней, рассказал газете ВЗГЛЯД заведующий отделом исследований Луны и планет Астрономического института им. Штернберга МГУ Владислав Шевченко.

Ранее физик Вячеслав Шуршаков заявил, что из-за космической радиации человек не может находиться на Луне или окололунной орбите более двух месяцев без вреда для здоровья.

«На сегодняшний день существует два способа обезопаситься от космической радиации на Луне: покрывать сооружения лунным грунтом (реголитом), для 100% защиты будет достаточно его двухметрового слоя, или строить помещение для экипажа уже непосредственно в выходящих наружу лавовых трубах – постройка в чем-то вроде пещеры», – говорит Шевченко.

У Луны нет атмосферы, поэтому на ее поверхность легко могут падать микрометеориты, говорит ученый. В связи с этим стоит учитывать частоту падения частиц, которые могут нарушить оболочку скафандра.

Также из-за отсутствия атмосферы Луна подвергается прямому солнечному излучению. День на Луне длится две недели, и за это время температура поверхности может нагреваться до 130 градусов.

«В связи с теми факторами, которые препятствуют пребыванию на Луне и ее орбите, стоит рассчитать временные режимы выходов на открытые пространства, пребывание в тени и так далее. Все это обычно учитывается уже непосредственно, когда есть утвержденный план», – объясняет Шевченко.

На окололунной станции способа, обеспечивающего абсолютную безопасность, не придумали, но благодаря вахтовому методу работы космонавты смогут находиться там без вреда для здоровья, рассказывает эксперт.

«По последним разработкам признано, что постоянного пребывания на станции не требуется, а работать можно было бы вахтовым методом. Экипаж прибыл на короткий срок, отладил аппаратуру, запустил всю технику и улетел. Какое-то время будут работать автоматы, а когда понадобится все обновить – снова прилетят», – предполагает Шевченко.

К тому же для станции, которая будет работать на орбите Луны, тоже нужны расчеты, отмечает эксперт, потому что, заходя на темную сторону земного спутника, она не испытывает ни нагрева, ни радиационного излучения, ни других опасностей. Исходя из этого можно предположить, что при правильных расчетах на окололунной станции безопасно можно будет находиться дольше 60 дней.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия продолжит переговоры с НАСА относительно участия в проекте американской обитаемой окололунной станции Gateway. Встреча сторон состоится ближе к весне 2020 года.