Назван срок переговоров России и США о совместном полете к Луне

Ближе к весне 2020 года состоится встреча представителей Роскосмоса и НАСА, на которой будет обсуждаться участие России в проекте американской окололунной станции Gateway, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Думаю, где-то ближе к весне. Мы взвесили все «за» и «против» исходя из интересов сохранения станции и ее бесперебойного функционирования», – приводит его слова РИА «Новости».

На ваш взгляд За природные ресурсы Луны начинается ожесточенная борьба . Должна ли Россия финансировать собственный лунный проект? Да

Нет



Накануне Рогозин сообщил, что Россия решила вернуться к переговорам об участии в проекте американской окололунной станции Gateway.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что Роскосмос продолжил переговоры с НАСА относительно совместной работы над окололунной станцией Gateway не из экономических соображений, а ради престижа.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД