Эксперт: России окололунная станция НАСА нужна только ради престижа

Роскосмос продолжил переговоры с НАСА относительно совместной работы над окололунной станцией Gateway не из экономических соображений, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Россия вернулась к переговорам по проекту американской обитаемой окололунной станции Gateway. Она будет предназначена для изучения Луны и дальнего космоса, а также сможет служить пересадочным пунктом для космонавтов, направляющихся на Марс.

«Вся задача этой станции для своих участников имеет только одну выгоду – престиж. Это в свою очередь влияет на конкурентоспособность страны. Считается, что если страна хорошо исследует космос, то и в других вещах преуспевает. Никакой экономики там нет и быть не может. Чем дальше от Земли, тем меньше экономики – трудно доставлять все туда-сюда», – говорит Моисеев.

Когда в СССР запустили первый спутник, правительство удивилось, с каким энтузиазмом это было принято во всем мире, рассказывает эксперт. Тот случай – пример того самого «престижа», который пытаются «поймать» страны.

«Нас приглашают, потому что мы участвовали в работе над МКС. Предполагается, что РКК «Энергия» сделает для этой новой станции шлюзовой отсек. Ранее он уже был сделан для МКС, для российского сегмента. Его нужно переделать, но пока неизвестно, кто за это будет платить и доставлять», – рассуждает Моисеев.

Эксперт считает, что участие в данном проекте полностью соответствует реальному месту России в космосе, но никуда ее не продвинет. Сейчас у страны просто нет возможности доставлять что-либо на станцию – нет соответствующей техники.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД