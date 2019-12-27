Российские ученые назвали максимальный срок пребывания человека на Луне

Космонавты из-за радиации могут безопасно для жизни находиться на Луне и окололунной орбите не более двух месяцев, заявил заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

«Доза радиации там составляет примерно 1,4 миллизиверта в сутки. И, если подходить формально, то космонавту за всю жизнь можно находиться на Луне и в окололунном пространстве не более 2 лет», – передает РИА «Новости» слова Шуршакова.

Однако, по словам ученого, в отличие от околоземной орбиты на космонавта на Луне и окололунной орбите воздействует галактическое космическое излучение с тяжелыми заряженными частицами, которые негативно влияют на центральную нервную систему, что приводит к проблемам с памятью, операторской деятельностью и вестибулярным аппаратом космонавта. Среди других неблагоприятных факторов – вымывание кальция из костей, гиподинамия и отсутствие магнитного поля.

«С учетом вышеперечисленного, на Луне и в окололунном пространстве можно безопасно находиться не более 60 дней», – пояснил Шуршаков.

«На Земле обычный человек получает дозу 1 миллизиверт в год, а космонавт на МКС – 220 миллизивертов. По наземным нормативам доза у работников АЭС составляет 20 миллизивертов в год, а у ликвидаторов аварий на АЭС – 200 миллизивертов. Грубо говоря, космонавт, вернувшись из годового полета на МКС, получает дозу, как ликвидатор», –добавил ученый.

По словам Шуршакова, при сильнейших солнечных вспышках, которые происходят с регулярностью раз в 11 лет, доза радиации на МКС увеличивается в 10 раз.

«Но такое протонное событие длится сутки-полтора. Допустим, космонавт летает полгода и происходит такая вспышка, то есть за полет он получит дозу, эквивалентную не 180, а 190 дням», – пояснил он.

Ученый отметил, что на орбите МКС космонавты хорошо защищены от радиации магнитным полем Земли, поэтому вопрос об экстренной посадке в случае сильнейшей солнечной вспышки никогда не ставился.

«При вспышках мы говорили экипажу орбитальной станции «Мир» перенести спальные места из кают на центральный пост, так как это место наиболее защищено от радиации – доза там в 3 раза меньше, чем в каюте. На МКС так же», – сказал Шуршаков.

По его словам, защитные колпаки смогут защитить космонавтов от радиации при полетах к Луне на российском корабле «Орел».

«Для «Орла» мы придумали локальную защиту, которая будет оберегать определенное место на теле космонавта. Как кто-то в шутку сказал: «Свинцовые трусы», – сказал он.

«Но если говорить серьезно, то «Орел» будет летать вне магнитосферы Земли, где больше воздействие галактических космических лучей, поэтому космонавтам нужно защищать самый критический орган – это мозг», – пояснил ученый.

В связи с этим, по его словам, предполагается сделать колпак или шапочку, которая будет надеваться на голову во время солнечных вспышек.

Напомним, ранее в декабре сообщалось, что разрабатываемый в России новый пилотируемый космический корабль «Орел» не отвечает выданному Роскосмосом техническому заданию по количеству возможных полетов к Луне – вместо 10 он сможет совершить не больше трех рейсов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД