Россия отказалась от ракет «Рокот» с украинской системой управления

Россия завершила эксплуатацию ракет «Рокот» состоявшимся в пятницу пуском с космодрома Плесецк, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Данным пуском завершается эксплуатация этой модификации ракеты-носителя», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

Ранее эксперты Центра имени Хруничева рассказали, что на создание новой легкой ракеты-носителя «Рокот-2» без украинских комплектующих необходимо 3,4 млрд рублей.

Напомним, ранее в пятницу в Минобороны сообщили, что ракета-носитель «Рокот» с блоком космических аппаратов связи «Гонец-М» и спутником военного назначения стартовала с космодрома Плесецк.

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