Нарколог объяснил опасность приема таблеток после застолья

Подавляющее большинство лекарств категорически нельзя комбинировать с алкоголем, так как он является токсическим веществом, по сути – ядом, заявил главный нарколог Москвы Евгений Брюн.

В первую очередь Брюн рассказал об одном из самых распространенных препаратов – ацетилсалициловой кислоте («Аспирин»). «Он имеет раздражающее действие, это кислота в любом случае, и если есть какой-то риск или скрытая склонность к кровотечениям, то она может это спровоцировать. Плюс снижается свертываемость крови», – приводит его слова РИА «Новости».

Брюн подчеркнул, что категорически запрещено «удобрять» алкоголем психофармакологические и антигистаминные препараты. Он предупредил, что это может привести к утрате контроля, провалам в памяти, неконтролируемому алкогольному опьянению, иногда – к парадоксальному опьянению, с агрессией, с расстройствами сознания.

Также Брюн затронул тему сочетаемости противодиабетических средств с алкоголем. По его словам, такой «коктейль» может привести к гипогликемической коме, поскольку на фоне этих препаратов алкоголь может сильно снизить уровень сахара в крови.

Также, по словам главного нарколога, не стоит употреблять алкоголь в симбиозе с препаратами, снижающими давление. «Алкоголь вместе с этими препаратами может очень резко снизить артериальное давление, что может привести к ишемическому инсульту или инфаркту. Поэтому это тоже опасное сочетание» – сказал главный нарколог Москвы.

Ранее диетолог назвал главные ошибки во время новогоднего застолья.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД