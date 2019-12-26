Песков рассказал, как Путин встречает Новый год

Президент России Владимир Путин предпочитает скромно праздновать Новый год в кругу близких, если это позволяет его график, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что он неоднократно справлял Новый Год и по всей географии нашей страны. Я вот помню, первое, что приходит в голову, это когда он в Хабаровске встречал Новый Год. Вот если нет таких деловых поездок, то он всегда предпочитает это делать дома, в кругу родных, друзей. Делает это скромно», – приводит ТАСС слова Пескова в эфире телеканала «Россия-1».

«И, собственно, это его личное время, которое не так часто у него бывает», – отметил Песков.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев пожелал Путину «немножко отдохнуть» на Новый год.

Однако, по словам пресс-секретаря президента, Путин продолжит работать 31 декабря, так как у него технологически не бывает выходных.