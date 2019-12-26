Порошенко оштрафовали за прогулы заседаний Рады

Бывшего президента Украины, депутата Рады Петра Порошенко, а также главу партии «Слуга народа» и зампредседателя одноименной фракции Александра Корниенко и еще 79 депутатов лишили права на возмещение расходов на общую сумму более 3 млн гривен (125 тыс. долларов) из-за прогулов.

Информационное управление парламента Украины сообщило, что «в соответствии с распоряжением главы Верховной рады Украины от 13 декабря 2019 года «О прекращении возмещения народным депутатам Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, за ноябрь 2019 года» прекращено возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, 81 народному депутату Украины на сумму 3 млн 60 тыс. (гривен)», передает ТАСС со ссылкой на агентство УНН.

Остатки ассигнований на регистрационных счетах в конце 2019 года будут списаны в доход государственного бюджета.

В данный момент выплаты депутату Рады, связанные с осуществлением полномочий народного избранника, составляют около 30 тыс. гривен (1 тыс. 250 долларов).

12 сентября Верховная рада приняла закон о лишении народных депутатов Украины финансового обеспечения за прогулы – депутату не возмещаются расходы за календарный месяц на осуществление депутатских полномочий в случае, если он без уважительных причин не участвовал в работе трети пленарных заседаний или половине заседаний комитетов.

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