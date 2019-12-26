Турция утвердила меморандум с ПНС Ливии по военному сотрудничеству

Турция утвердила заключенный с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии меморандум о военном сотрудничестве, который подписал президент страны Тайип Эрдоган. Указ об этом был опубликован в официальном издании Resmi Gazete.

«Принято решение одобрить подписанный 27 ноября в Стамбуле меморандум о безопасности и военном сотрудничестве между правительством Турецкой Республики и Правительством национального согласия Ливии», – сказано в документе, передает РИА «Новости».

В начале недели Эрдоган обещал в случае необходимости увеличить военную поддержку ПНС в Ливии. А ранее стало известно, что ПНС одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией.

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