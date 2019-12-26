Москвичам оставили шанс на новогодний снег

Синоптики прогнозируют небольшой снег в Москве в понедельник и потепление во вторник, надежда на снег в новогоднюю ночь остается, заявил и.о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Свой прогноз синоптик сопроводил шуткой: «Скажите, у вас с мясом плохо? Да нет, с мясом-то хорошо, без мяса плохо». И сейчас также: «У вас со снегом плохо? Да нет, со снегом-то хорошо, без снега плохо». Надежда всегда существует, и сейчас она не умирает, потому что, как известно, если умирает последняя надежда, в тот же момент рождается самая последняя», передает РИА «Новости».

Вильфанд отметил, что в субботу выпадет небольшой снег, и ночью температура опустится до -5 градусов, ходя днем будет держаться около нуля.

«Чуть-чуть в субботу земля будет припорошена снегом. В воскресенье осадков не ожидается, понижение температуры будет более заметно. В понедельник чуть более облачная погода, понижение давление и уже умеренный снег вероятен», – сказал глава Гидрометцентра.

Он добавил, что во вторник ожидается потепление до положительных значений, снег может остаться только в пригороде.

«Это не тот снег, чтобы говорить, что земля покрыта снегом. На лыжах кататься не придется, на санках детей тоже не повозишь, даже в понедельник, когда снежок будет», – добавил метеоролог.

Напомним, в среду ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что небольшой снег выпадет в Москве в конце недели.

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