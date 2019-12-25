Сирия начала совместную с Россией геологоразведку нефти

Сирия совместно с российскими компаниями начала геологоразведку на нефтяных и газовых месторождениях в Средиземном море, сообщила советник президента арабской республики Бусейна Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.

«Я впервые говорю об этом: Сирия начала работы по геологоразведке нефти и газа в Средиземном море совместно с российскими компаниями», – приводит ее слова РИА «Новости».

Шаабан уточнила, что подготовка этого процесса началась сирийскими властями еще несколько лет назад.

Ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что действия Соединенных Штатов в отношении сирийских недр можно расценивать как пиратство.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил о взятии нефтяных месторождений на севере Сирии «под охрану» Соединенных Штатов. Россия раскритиковала Вашингтон за «международный государственный бандитизм». Также были опубликованы доказательства контрабанды нефти. Дамаск заявлял, что США продают Турции захваченную на сирийских месторождениях нефть.