Путин оценил состояние экономики России

Президент Владимир Путин оценил ситуацию в российской экономике как удовлетворительную.

Глава государства отметил, что сложившаяся ситуация создает предпосылки для лучших результатов, передает ТАСС.

«В целом у нас ситуация в экономике удовлетворительная, сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация, на низком уровне находятся инфляция, безработица, устойчив и курс национальной валюты», – сказал президент.

Он отметил, что это хорошие предпосылки для достижения больших результатов.

Президент заявил, что Россия сможет увеличить инвестиции в основной капитал до уровня 25% ВВП.

Напомним, Путин в среду заявил, что правительство не будет корректировать целевые показатели по национальным проектам и снижать планку, и отметил, что не видит позитивного эффекта от повышения налогов.