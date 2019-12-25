Путин призвал работать над снижением ставки по ипотеке

Президент Владимир Путин заявил, что необходимо дальше работать над снижением ставки по ипотеке.

«Очень важно и дальше работать над снижением ставки по ипотеке. То, что она к концу года снизилась на уровень в среднем меньше 9%, это, мне кажется, очень хороший показатель», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Он обратился к Минфину, Банку России и профильным ведомствам с просьбой внимательно наблюдать за этим показателем.

Стоит отметить, что по нацпроекту «Демография» в 2019 году получили возможность улучшить жилищные условия 34,4 тыс. семей, в которых родился второй и (или) последующий ребенок, оформив жилищные (ипотечные) кредиты по программе льготного ипотечного кредитования по ставке 6% на весь период кредита (по состоянию на 1 ноября 2019 года).

Семьи, у которых в 2019 году родился третий или последующий ребенок, имеют возможность получить от государства 450 тыс. рублей на погашение части ипотечного кредита.

Планируется, что количество семей, взявших ипотеку возрастет к 2020 году до 1,6 млн чел, при этом целевая величина ставки на следующий год составит 8,7%.

В 2019 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» переселено из аварийных домов 24,5 тыс. человек.

В декабре в Госдуме предложили расселять аварийные дома с помощью ипотеки, по предложению депутатов, первый взнос за кредит должен оплачивать Фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама ставка не превышать 3%.