В Госдуме предложили расселять аварийные дома с помощью ипотеки

Россиянам, проживающим в аварийных и ветхих домах, хотят разрешить переселяться за счет ипотеки, первый взнос за которую должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама ставка не превышать 3% годовых, сообщили СМИ.

Внести поправку в законопроект правительствапредложил член комитета по бюджету Госдумы, единоросс Дмитрий Юрков. В своем обращении к вице-премьеру правительства Виталию Мутко он сообщает, что одной из перспективных форм помощи жителям аварийных домов может стать предоставление субсидий по ипотеке, пишут «Известия».

Самое главное, что граждане смогут вселяться в новые квартиры сразу, минуя проживание в маневренном фонде и другие трудности», – говорится в документе.

В тексте отмечается, что сегодня в аварийном жилье вынужденно живут преимущественно малоимущие граждане, поэтому массовое предоставление им ипотечных кредитов на общих условиях исключено.

«Однако ситуация могла бы в корне измениться, если бы Фонд содействия реформированию ЖКХ взял на себя обязательства по внесению первоначального взноса и значительной части периодических платежей», – указано в документе.

По словам Юркова, варианты льготной ипотеки могут быть разными, но при строгом ограничении процентной ставки – не более 3% годовых. Банки должны быть готовы к гибким договорам, чтобы всё было прописано, а на людях не висели долги.

Напомним, 7 ноября в Минстрое заявили, что проект закона о капитальном ремонте не предусматривает изменения размера взносов граждан на эти нужды.

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