Минстрой развеял слухи об увеличении квартплаты из-за ремонта ветхого жилья

Проект закона о капитальном ремонте не предусматривает изменения размера взносов граждан на эти нужды, заявили в пресс-службе Минстроя.

В министерстве заявили, что «никаких изменений в части порядка уплаты взносов на капитальный ремонт гражданами законопроект не содержит, и, соответственно, не создает предпосылок увеличения уровня взносов на капитальный ремонт», передает ТАСС.

Подчеркивается также, что законопроект сохраняет все действующие гарантии прав граждан, проживающих в аварийном фонде, и предусматривает установление дополнительных мер государственной поддержки при переселении.

Ранее газета «Известия» сообщила, что отдельная подпрограмма капитального ремонта для домов с уровнем износа более 70%, которую планирует разработать Минстрой, якобы будет оплачиваться за счет граждан.

До этого замглавы Минстроя Максим Егоров заявлял, что министерство рассматривает возможность выделения в отдельную подпрограмму домов с высоким уровнем износа в рамках программы капитального ремонта, в то время как действующее законодательство позволяет исключать дома с износом более 70% из этой программы.

Напомним, система региональных программ капитального ремонта была запущена в 2014 году. В программы включены около 734 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,6 млрд кв. м, в них проживает 63% населения страны.