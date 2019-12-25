Путин заявил о невыполнении плана по промышленному экспорту на 8 млрд долларов

Президент России Владимир Путин отметил необходимость нарастить усилия по поддержке экспорта, так как план по экспорту промышленной продукции не выполнен почти на 8 млрд долларов.

«Еще одно направление, где нужно существенно нарастить усилия, это поддержка экспорта», – приводит РИА «Новости» слова Путина на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«План по экспорту промышленной продукции в этом году не выполнен почти на восемь миллиардов долларов», – отметил глава государства, добавив, что свою роль в этом сыграли и ценовые факторы, конъюнктура рынка и другие объективные показатели.

Министр финансов России Антон Силуанов в свою очередь отметил, что потери российского экспорта от ухудшения мировой конъюнктуры составили по итогам года 9,4 млрд долларов, передает ТАСС.

«В значительной степени это по объективным обстоятельствам. Но все же это означает, что меры стимулирования экспорта должны быть более эффективными, основательными и просчитанными», – подчеркнул президент.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как несырьевой экспорт помог российской экономике.