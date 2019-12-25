Озвучены новые цены на эвакуацию машин нарушителей в Москве

С 1 января 2020 года стоимость перемещения и хранения припаркованных с нарушениями машин в Москве возрастет, сообщили в «Московском паркинге».

«Тариф изменен с учетом инфляции и пересчета экономически обоснованной цены, однако он останется в среднем на 40% ниже для самых распространенных машин», – сообщили в пресс-службе «Московского паркинга», передает РИА «Новости».

По этим данным, увеличение тарифов связано с ростом затрат города на топливо, затратам на зарплату водителям и техникам, и средства на ремонт и обслуживание эвакуаторов.

Отмечается, что стоимость эвакуации останется значительно ниже той, которую город тратит на перемещение автомобилей нарушителей.

«Льготная стоимость перемещения автомобилей категории В с мощностью двигателя от 80 л.с. до 250 л.с. будет почти на 40% ниже фактической стоимости», – заверили в пресс-службе.

Тариф по перемещению авто рассчитывается по методике Федеральной антимонопольной службы, отметили в «Московском паркинге».

«В 2020 году он составит более 8 813 рублей за перемещение любого автомобиля, кроме грузовых или негабаритных транспортных средств», – добавили в пресс-службе.

Льготная стоимость на перемещение машин категорий А и В мощностью до 80 л.с. с 1 января составит 3,4 тыс. рублей, категории В мощностью от 80 до 250 л.с. – 5,4 тыс. рублей, категории В с мощностью выше 250 л.с., за исключением грузовых автомобилей – 7,6 тыс. рублей.

Для грузовых и негабаритных авто стоимость перемещения составит 50,6 тыс. рублей.

За сутки нарушителям на транспортных средствах категории А по льготной цене придется отдавать 540 рублей, водителям на категории B и D с разрешенной максимальной массой, не превышающей 3,5 т, – 1050 рублей, на категории D с разрешенной массой, превышающей 3,5 т, категорий C и E и негабаритных авто – 2,3 тыс. рублей.

«Несмотря на наличие льготного тарифа, мы просим автомобилистов внимательно выбирать места для парковки, не парковаться там, где это запрещено. Неправильно припаркованный автомобиль мешает другим водителям, пешеходам и может стать причиной ДТП», – напомнили в пресс-службе.

Перемещение и хранение автомобиля на спецстоянке можно оплатить в течение 60 дней с момента поулчения транспортного средства.

«Для водителей, которые оплачивают перемещение и хранение перед тем, как забрать автомобиль, действует дополнительная скидка в размере 25% от размера льготного тарифа», – подчеркнули в пресс-службе.

Для владельцев авто категории B с мощностью от 80 до 250 л.с. стоимость перемещения на спецстоянку со скидкой составит 4,05 тыс. рублей, что вдвое дешевле реальной стоимости, заключили в «Московском паркинге».

Ранее сообщалось, что основными ошибками водителей при оплате парковки являются неверное введение государственных регистрационных знаков, путаница в кодах.

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