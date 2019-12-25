Сербия построила свою часть «Турецкого потока»

Сербия завершила укладку труб на своем участке газопровода «Турецкий поток», заявил гендиректор компании «Сербиягаз» Душан Баятович.

Баятович сообщил в эфире национального телевидения РТС, что «Сербия свою часть работы, когда речь идет об укладке труб, на участке интерконнектора «граница Болгарии – граница Венгрии», выполнила», передает ТАСС.

«Работы завершены», – сказал он.

Ранее Болгария назвала дату пуска российского газа в Сербию по «Турецкому потоку». До этого сообщалось, что Болгария затягивает строительство продолжения газопровода по своей территории: София подвела не только Газпром, но и своих соседей, у которых могут возникнуть проблемы этой зимой.

Также к «Турецкому потоку» захотела подключиться Венгрия.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как российский газ для Венгрии и Сербии застрял в Болгарии.