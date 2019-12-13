Венгрия захотела подключиться к «Турецкому потоку»

Венгрия считает «Турецкий поток» наилучшим вариантом диверсификации энергоресурсов, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

«В настоящий момент мы заинтересованы в диверсификации наших источников и также маршрутов поставки (энергоресурсов), – сказал Сийярто, отвечая на вопрос о присоединении Венгрии к «Турецкому потоку». – Наиболее возможный сценарий диверсификации маршрутов поставки – это «Турецкий поток», – приводит его слова ТАСС.

«Мы надеемся, что его болгарский участок будет построен по графику. Мы видим, что наши сербские друзья идут по графику, – отметил Сийярто. – Мы готовимся открыть венгерско-сербскую границу. Мы надеемся, что к концу 2021 году 1,8 млрд кубометров газа будет приходить в Венгрию по южному направлению. Мы заинтересованы в диверсификации маршрутов поставки и источниках. Поэтому «Турецкий поток» – это вполне реалистичный сценарий».

Отметим, накануне посол России в Болгарии Анатолий Макаров со ссылкой на болгарского премьера Бойко Борисова заявил, что российский газ станет поступать по «Турецкому потоку» в Сербию с 31 мая 2020 года.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин указал, что Болгария затягивает строительство продолжения «Турецкого потока» по своей территории. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, София подвела не только Газпром, но и своих соседей, у которых могут возникнуть проблемы этой зимой.

После этого Болгария заявила о готовности принимать газ из «Турецкого потока» с января.

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