Болгария назвала дату пуска российского газа в Сербию

Российский газ станет поступать по «Турецкому потоку» в Сербию с 31 мая 2020 года, заявил посол России в Болгарии Анатолий Макаров со ссылкой на болгарского премьера Бойко Борисова.

«Я спросил его прямо: господин Бойко Борисов, когда русский газ пойдет в Сербию? Он сказал: 31 мая. Я говорю: 31 мая? Хорошо, так я сообщаю в Москву, что 31 мая газ из России по балканскому газопроводу (имеется в виду часть «Турецкого потока», проходящая через Болгарию – прим. ВЗГЛЯД) пойдет в Сербию», – сказал Макаров, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе президент России Владимир Путин указал, что Болгария затягивает строительство продолжения «Турецкого потока» по своей территории. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, София подвела не только Газпром, но и своих соседей, у которых могут возникнуть проблемы этой зимой.

После этого Болгария заявила о готовности принимать газ из «Турецкого потока» с января.