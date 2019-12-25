Аксенов оценил масштаб запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту является эпохальным событием. В среду он и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сели в Симферополе в первый поезд, который отправился по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь.

Аксенов заявил, что «это событие эпохальное», и «те решения, которые наш президент принял, и строители, которые исполнили нашу мечту крымчан, заслуживают огромного уважения», передает РИА «Новости».

«И сегодня крымчане, вы видите, встречают поезд с хорошим настроением. Настолько это ожидаемое событие для Республики Крым. Вокзал ожил. Для нас, без преувеличения, это историческое событие (...) Мы едем вместе сегодня, посмотрим, как в поезде кормят и так далее», – добавил он.

Глава Крыма поблагодарил застройщиков и всех, «кто выполнял работы».

«Это суперсложное сооружение на самом деле. Есть чем гордиться», – сказал он.

Ранее в среду сообщалось, что первый поезд из Санкт-Петербурга по Крымскому мосту прибыл в Симферополь.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какое значение имеет начало железнодорожного движения по Крымскому мосту для жителей Крыма и остальных россиян, а также о том, чем теперь займутся строители Крымского моста.

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