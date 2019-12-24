Новорожденную нашли в картонной коробке в Подмосковье

В одном из домов в подмосковных Мытищах возле лифта нашли коробку с новорожденной девочкой, сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейские ищут родителей новорожденного ребенка, добавила Петрова, передает «Интерфакс». Отмечается, что ребенку 3-5 часов от рождения.

В понедельник сообщалось, что в Красноярске голая женщина оставила в супермаркете грудного ребенка, завернутого в одеяло.