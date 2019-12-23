Нидерланды попросили Россию о помощи в расследовании причастности Украины к катастрофе MH17

Нидерланды обратились к Москве с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения малайзийского Boeing, сообщил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

В записке национальному парламенту, посвященной стратегии дальнейшего развития отношений с Москвой, министр отметил, что правительство «обратилось к России с просьбой о сотрудничестве в расследовании», касающемся воздушного пространства над Донбассом. Блок пообещал, что главный законодательный орган страны «будет отдельно проинформирован о прогрессе по данному вопросу», передает ТАСС.

В этом же письме, добавил он, было выражено разочарование тем, что российские власти не смогли выполнить запрос прокуратуры о временном задержании жителя Донецкой народной республики Владимира Цемаха, являющегося подозреваемым по делу MH17.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва недоумевает в связи с заявлениями прокуратуры Нидерландов в отношении России по MH17 и Владимиру Цемаху.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Официальная следственная группа обвиняет в причастности к крушению Boeing Россию, однако в российском МИД заметили, что вердикт следствия был вынесен сразу же, а в дальнейшем просто производилась подгонка материалов под этот результат. Кроме того, в следственную группу допустили Украину, являющуюся заинтересованной стороной в этом деле, но не взяли Россию и ее материалы, которые могли помочь в установлении истинных виновников крушения.

Малайзия также осуждала попытки свалить на Россию вину за крушение Boeing в Донбассе. Власти этой страны заявили, что США, Нидерланды и Австралию не интересует установление истинных причин крушения.