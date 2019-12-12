МИД назвал претензии Нидерландов по делу MH17 необоснованными

Москва недоумевает в связи с заявлениями прокуратуры Нидерландов в отношении России по MH17 и Владимиру Цемаху, претензии королевства необоснованные, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«РФ в высшей степени заинтересована в установлении истинных причин. Мы об этом регулярно говорили и делали соответствующие заявления. Это были не только заявления, но и практические шаги», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Она напомнила, что Россия с самого первого дня оказывала содействие проводимому расследованию и продолжает это делать.

«В этой связи заявления голландской прокуратуры, которые естественно тиражировались в СМИ, дополнялись так называемыми аналитическими оценками, вызывают у нас недоумение. Аргументированную и обстоятельную правовую оценку им дала Генеральная прокуратура РФ. Это был официальный ответ на соответствующее заявление прокуратуры Нидерландов», – добавила Захарова.

Он подчеркнула, что претензии голландской стороны необоснованны. «Она сама не выполнила целый ряд требований Европейской конвенции о выдаче, среди которых есть и технические, и по существу. Поэтому Генеральная прокуратура России была вынуждена задать уточняющие вопросы, а дальнейшая переписка показала, что правоохранительные органы России сомневались не зря и выяснилось, что приказ об аресте отдавался в устной форме, а его документальное оформление проведено лишь после встречного запроса российской стороны. Выяснилось это задним числом», – подчеркнула она.

По словам Захаровой, Нидерланды хотят скрыть собственные ошибки в расследовании по MH17, пытаясь предъявить претензии к России по выдаче Цемаха.

Она также отметила, что убедительной доказательной базы по расследованию катастрофы MH17 в Донбассе у совместной следственной группы до сих пор нет.

В начале декабря в прокуратуре Нидерландов 2 декабря заявили, что российские власти «добровольно позволили жителю ДНР Владимиру Цемаху покинуть территорию страны» вместо того, чтобы задержать его по запросу Амстердама.

После этого Служба безопасности Украины объявила Цемаха, которого в августе похитила из ДНР, а в сентябре включила в обменный список с Россией, в розыск как фигуранта дела о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.