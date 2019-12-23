Пропавшую 16 лет назад девушку нашли в красноярской больнице

Пропавшую подростком жительницу Томска нашли через 16 лет поисков в красноярской больнице, сообщили волонтеры.

«Найдены родственники Юли... Девочка пропала в 2003 году и долгих 16 лет о ее судьбе родным было ничего не известно. Все это время девочка провела в больнице в Красноярске. В феврале 2019 года наша волонтерская организация начала масштабное распространение ориентировки по всей России, по всем поисковым отрядам. И вот наконец – результат», – передает РИА «Новости» сообщение волонтерской организации «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Волонтеры уточнили, что девочку нашли в Красноярске осенью 2003 года подростком. Она смогла назвать только свое имя. Все это время она провела в психоневрологическом интернате. Через 16 лет поисков женщину узнал ее брат, позднее волонтеры связались с сестрой женщины. Выяснилось, что Юлия родом из Томска, у нее есть мать, отец, пять братьев и сестер.