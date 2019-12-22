Россия и Китай разочаровали Канаду

Оттава разочарована тем, что Россия и Китай наложили вето на проект резолюции СБ ООН по Сирии, заявил возглавляющий МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Шампань заявил, что теперь «миллионы сирийцев» не смогут «получить помощь, в которой они так нуждаются», передает ТАСС.

Глава МИДа сообщил, что его страна направила около 760 млн долларов на оказание гуманитарной помощи гражданам Сирии. Шампань призвал гарантировать быстрый и безопасный доступ сирийцев к поставкам.

Кроме того, Оттава выразила тревогу за население провинции Идлиб, где российские и сирийские силы, по словам министра, «наносят авиаудары».

Напомним, СБ ООН не поддержал проект резолюции России по трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Россия наложила вето на предложенную Западом резолюцию по трансграничным переходам, а также вместе с Китаем заблокировала в СБ ООН резолюцию Германии по Идлибу.

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