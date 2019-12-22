Эрдоган анонсировал визит турецкой делегации в Россию для обсуждения Сирии

Турецкая делегация 23 декабря отправится в Россию, чтобы провести переговоры по Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция при участии России делает все, чтобы атаки в Идлибе были прекращены. Завтра мы отправляем делегацию в Россию, она проведет там переговоры, и следующие наши шаги будем определять в соответствии с результатом этой поездки», – передает слова Эрдогана РИА «Новости».

По его словам, из-за столкновений в Идлибе в сторону границы с Турцией двигаются 80 тыс. беженцев, и Анкара «не в состоянии взять на себя самостоятельно этот груз».

Ранее востоковед Кирилл Семенов в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что Россия может сократить свою поддержку главе Ливийской национальной армии маршалу Халифе Хафтару, силы которого ведут борьбу за Триполи, а взамен Турция пойдет на уступки в Сирии.