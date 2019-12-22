Полиция начала проверку видео с перекрытием рэпером Нового Арбата «Майбахами»

Певец-стритрейсер Григорий Зироян, который известен своими выходками на дороге, ради съемок клипа заблокировал движение на Новом Арбате ради съемок клипа автомобилями Maybach. В УГИБДД по Москве начали проверку.

Зироян на видео прогуливается по проезжей части в халате. Вокруг него стоят автомобили марки Maybach, сообщает РЕН-ТВ.

Видео записано, как предполагается, 13 декабря. В УГИБДД по Москве сообщили, что правоохранители сейчас изучают запись.