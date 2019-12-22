Лавров рассказал о мечте США об ухудшении отношений России и Китая

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не будет ухудшать отношения с Китаем, «чтобы американцы были счастливы».

В эфире программы «Большая игра» на Первом канале министр заявил, что в ходе недавней встречи с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером тот рассказал о своей книге, посвященной Китаю. В ней говорится, что идеальной для Вашингтона станет ситуация, когда его отношения с Москвой и Пекином будут лучше, чем отношения между Россией и Китаем.

«Мы не будем ухудшать наши отношения с Китаем только для того, чтобы американцы были счастливы, но сама идея, что нужно достигать своих целей через позитив, развивая сотрудничество, а не через санкции и ультиматумы, наверное, заслуживает как минимум признания», – сказал министр, передает РИА «Новости».

Ранее Китай призвал Россию к взаимоподдержке на фоне трений с США.

Перед этим президент Владимир Путин заявил, что возможность однополярного мира является иллюзией, и призвал продолжать укрепление отношений России и Китая.

Президент также отметил, что самым главным, что было достигнуто между Россией и Китаем за последние годы, являются не отрасли и цифры, а «беспрецедентный уровень доверия между нашими странами», на котором основаны все успехи двух стран в экономике.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД