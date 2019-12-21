Китай призвал Россию к взаимоподдержке на фоне трений с США

Китай и Россия должны оказывать друг другу стратегическую поддержку на фоне их трений с США, заявил главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь.

«Я, как и прочие китайцы, одобряю позицию, которую занимает Россия и президент России Владимир Путин в отношении китайско-американских отношений. Думаю, российский лидер глубоко понимает их суть и к тому же выражает добрые намерения. Я считаю, что КНР и России в плане стратегии необходимо оказывать друг другу поддержку на фоне их трений с США», – сказал Ху Сицзинь, комментируя пресс-конференцию Владимира Путина, передает ТАСС.

Он отметил, что российский лидер «хорошо понимает, что китайско-американским отношениям не хватает взаимного уважения». «Путин может почувствовать, что Соединенные Штаты не уважают Россию. Думаю, россияне могут догадаться, что США занимают недостаточно уважительную позицию и в отношении Китая», – уточнил Ху Сицзинь.

По его мнению, Вашингтон руководствуется устаревшими геополитическими соображениями времен холодной войны. «Это неправильно, КНР сейчас имеет силу. У Китая мощная экономика, так что, если Вашингтон намерен нанести по нашей стране удар в экономическом плане, это будет очень сложно сделать», – добавил главред газеты.

При этом Ху Сицзинь сообщил, что КНР открыта внешнему миру, и не только по отношению к Соединенным Штатам. «У нас большие возможности, американская сторона не сможет сдержать Китай», – заключил он.

Ранее на пресс-конференции Владимир Путин заявил, что возможность однополярного мира является иллюзией, и призвал продолжать укрепление отношений России и Китая.

Президент также отметил, что самым главным, что было достигнуто между Россией и Китаем за последние годы, являются не отрасли и цифры, а «беспрецедентный уровень доверия между нашими странами», на котором основаны все успехи двух стран в экономике.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД