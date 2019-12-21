Китай призвал Россию к взаимоподдержке на фоне трений с США

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США остановили «Северный поток – 2»

Санкции США против «Северного потока – 2» не в состоянии сорвать проектФото: Bernd Wüstneck/Global Look Press
Прокладка газопровода «Северный поток – 2» остановлена. Так швейцарская компания Allseas отреагировала на санкции, которые ввел президент США Дональд Трамп. Американцы грозят наказанием для подрядчиков не только «Северного потока – 2», но и «Турецкого», который фактически построен. Удастся ли Вашингтону сорвать российские проекты, которые создают альтернативу транзиту газа по территории Украины? Подробности...
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Демонизация и обожествление Сталина одинаково опасны

На торжественном заседании по случаю 70-летия Сталина рядом с ним стоял Мао ЦзэдунФото: Keystone Pictures USA/Zuma/ТАСС
В день 140-летия со дня рождения Иосифа Сталина только коммунисты, вероятно, проведут мероприятия в честь юбилея вождя. А либералы наверняка воспользуются поводом, чтобы напомнить в очередной раз: негоже чтить память тирана, который был не лучше Гитлера. Народ между тем давно определился с отношением к Сталину. Подробности...
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Феминизм превращается в ИГИЛ

Пример творчества художника ТарусоваФото: facebook.com/tarrusov
Скандалы с участием Роскосмоса случаются регулярно, но, наверное, впервые очередная шумная история не имеет ни малейшего отношения ни к космосу, ни к космодромам, ни к руководству компании. На этот раз предметом спора стало современное искусство и то, какие претензии к нему предъявили представители движения феминисток. Подробности...
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Почему США терпят неудачи в создании замены российским «Союзам»

Американская ракета не смогла сработать в штатном режимеФото: NASA/Global Look Press
Испытания американского космического корабля Starliner, похоже, идут не слишком успешно. А ведь в том числе с помощью этого проекта США пытаются вернуть себе возможность самостоятельно выводить человека в космос, без посредничества России. Как случилось, что заокеанская сверхдержава потеряла ключевые знания о важнейших космических технологиях? Подробности...
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В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
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Наши ватники и либералы на фоне американцев просто друзья

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Этот мир устроен плохо. Но есть точки устойчивости системы. И хотим мы этого или нет, точки эти завязаны на растреклятую Америку. И если ослы со слонами начнут по дурости долбить лбами свою секвойю, надеяться, что нас не заденет – наивно. Подробности...
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Японские коммунисты хотят Курилы и не хотят американцев

Дмитрий Родионов, политолог
В Японии опять говорят о наших Курилах, которые там, как известно, считают своими. Интересно, что на этот раз вопрос подняла японская компартия, которая одновременно настаивает на выводе из страны американских военных. Подробности...
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Барышня в кресле премьера – это просто для красоты

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
На управлении странами внешность министров не отражается никак. Правда и феминисткам радоваться нечему – с тем же успехом маскировать подлинную систему управления могли бы котики. Подробности...
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              Китай призвал Россию к взаимоподдержке на фоне трений с США

              21 декабря 2019, 18:29

              Текст: Анастасия Воробьева

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              Китай и Россия должны оказывать друг другу стратегическую поддержку на фоне их трений с США, заявил главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь.

              «Я, как и прочие китайцы, одобряю позицию, которую занимает Россия и президент России Владимир Путин в отношении китайско-американских отношений. Думаю, российский лидер глубоко понимает их суть и к тому же выражает добрые намерения. Я считаю, что КНР и России в плане стратегии необходимо оказывать друг другу поддержку на фоне их трений с США», – сказал Ху Сицзинь, комментируя пресс-конференцию Владимира Путина, передает ТАСС.

              Он отметил, что российский лидер «хорошо понимает, что китайско-американским отношениям не хватает взаимного уважения». «Путин может почувствовать, что Соединенные Штаты не уважают Россию. Думаю, россияне могут догадаться, что США занимают недостаточно уважительную позицию и в отношении Китая», – уточнил Ху Сицзинь.

              По его мнению, Вашингтон руководствуется устаревшими геополитическими соображениями времен холодной войны. «Это неправильно, КНР сейчас имеет силу. У Китая мощная экономика, так что, если Вашингтон намерен нанести по нашей стране удар в экономическом плане, это будет очень сложно сделать», – добавил главред газеты.

              При этом Ху Сицзинь сообщил, что КНР открыта внешнему миру, и не только по отношению к Соединенным Штатам. «У нас большие возможности, американская сторона не сможет сдержать Китай», – заключил он.

              Ранее на пресс-конференции Владимир Путин заявил, что возможность однополярного мира является иллюзией, и призвал продолжать укрепление отношений России и Китая.

              Президент также отметил, что самым главным, что было достигнуто между Россией и Китаем за последние годы, являются не отрасли и цифры, а «беспрецедентный уровень доверия между нашими странами», на котором основаны все успехи двух стран в экономике.

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