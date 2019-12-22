На Кубе впервые за 43 года избран премьер-министр

Парламент Кубы впервые с 1976 года утвердил премьер-министра страны, им стал бывший министр туризма 56-летний Мануэль Марреро Крус, сообщает Associated Press.

Крус в течение 16 лет возглавлял министерство туризма. Пока он занимал эту должность, на территории островного государства велось активное строительство гостиниц, сильно вырос туристический поток, передает «Интерфакс».

В 1959-1976 годах премьер-министром Кубы был Фидель Кастро. В 1976 году была принятая новая конституция, из-за чего должность премьера была упразднена, а Кастро стал председателем Совета министров и Государственного совета Кубы.

В феврале 2019 года в результате референдума была принята новая конституция Кубы, которая, в частности, вводит должности президента и премьер-министра.

В октябре Национальная ассамблея народной власти Кубы избрала на должность президента страны Мигеля Диаса-Канеля.