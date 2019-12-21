США обиделись на Россию и Китай за отказ спасать террористов в Сирии

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Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины

Судьба газового транзита в Европу определена еще на пять летФото: Стрингер/РИА Новости
Газпром и Нафтогаз достигли принципиальных договоренностей о продолжении транзита газа через Украину. Каковы параметры этого соглашения, на какие уступки и почему была вынуждена пойти Россия – и какие результаты в итоге получили все стороны конфликта, включая европейские страны – получатели газа? Подробности...
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Демонизация и обожествление Сталина одинаково опасны

На торжественном заседании по случаю 70-летия Сталина рядом с ним стоял Мао ЦзэдунФото: Keystone Pictures USA/Zuma/ТАСС
В день 140-летия со дня рождения Иосифа Сталина только коммунисты, вероятно, проведут мероприятия в честь юбилея вождя. А либералы наверняка воспользуются поводом, чтобы напомнить в очередной раз: негоже чтить память тирана, который был не лучше Гитлера. Народ между тем давно определился с отношением к Сталину. Подробности...
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Феминизм превращается в ИГИЛ

Пример творчества художника ТарусоваФото: facebook.com/tarrusov
Скандалы с участием Роскосмоса случаются регулярно, но, наверное, впервые очередная шумная история не имеет ни малейшего отношения ни к космосу, ни к космодромам, ни к руководству компании. На этот раз предметом спора стало современное искусство и то, какие претензии к нему предъявили представители движения феминисток. Подробности...
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Почему США терпят неудачи в создании замены российским «Союзам»

Американская ракета не смогла сработать в штатном режимеФото: NASA/Global Look Press
Испытания американского космического корабля Starliner, похоже, идут не слишком успешно. А ведь в том числе с помощью этого проекта США пытаются вернуть себе возможность самостоятельно выводить человека в космос, без посредничества России. Как случилось, что заокеанская сверхдержава потеряла ключевые знания о важнейших космических технологиях? Подробности...
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В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
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Наши ватники и либералы на фоне американцев просто друзья

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Этот мир устроен плохо. Но есть точки устойчивости системы. И хотим мы этого или нет, точки эти завязаны на растреклятую Америку. И если ослы со слонами начнут по дурости долбить лбами свою секвойю, надеяться, что нас не заденет – наивно. Подробности...
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Японские коммунисты хотят Курилы и не хотят американцев

Дмитрий Родионов, политолог
В Японии опять говорят о наших Курилах, которые там, как известно, считают своими. Интересно, что на этот раз вопрос подняла японская компартия, которая одновременно настаивает на выводе из страны американских военных. Подробности...
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Барышня в кресле премьера – это просто для красоты

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
На управлении странами внешность министров не отражается никак. Правда и феминисткам радоваться нечему – с тем же успехом маскировать подлинную систему управления могли бы котики. Подробности...
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    Меркель объявила войну Трампу

    Все импичменты президентам США

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      Обсуждение: 15 комментариев

      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
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              США обиделись на Россию и Китай за отказ спасать террористов в Сирии

              21 декабря 2019, 22:58

              Текст: Антон Антонов

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              Глава Госдепа Майкл Помпео осудил решение России и Китая наложить вето на проект резолюции СБ ООН по Сирии. Россия заявляла, что цель проекта резолюции Германии, Бельгии и Кувейта – спасти террористов.

              Он заявил, что вето Москвы и Пекина «постыдно», так как принятие документа могло бы «обеспечить жизненно необходимой помощью около 4 млн сирийцев». Как подчеркнул Помпео, «Россия в 14-й раз, а Китай в восьмой раз провалили это решение».

              В Вашингтоне отметили, что Россия и Китай решили поддержать «младшего партнера в Дамаске». При этом, по версии США, под угрозой оказались «жизни миллионов ни в чем не повинных сирийцев», передает ТАСС.

              Помпео утверждает, что альтернативы «трансграничным поставкам ООН нет».

              «Нет альтернативы тому, чтобы накормить миллионы сирийцев, пока сирийский режим не прекратит войну против собственного народа», – заявил госсекретарь, добавив, что «трансграничная помощь ООН» должна сохранится до тех пор, пока президент Сирии Башар Асад «не возьмет на себя ответственность по обеспечению беспрепятственного гуманитарного доступа к каждому нуждающемуся сирийцу».

              Американская сторона подчеркнула свою приверженность оказанию «помощи голодным и перемещенным лицам, в которой они нуждаются, вне зависимости от того, где они живут».

              Напомним, Совет безопасности ООН отказался поддержать проект резолюции России по трансграничной гуманитарной помощи Сирии.

              В пятницу Россия наложила вето на предложенную Западом резолюцию СБ ООН по Сирии, предполагавшую оставить три трансграничных перехода. До этого Россия и Китай заблокировали в СБ ООН резолюцию Германии по Идлибу.

              Бельгия, Германия и Кувейт предлагали призвать к прекращению огня в Идлибе, но Россия и Китай призвали не распространять его на операции против террористов.

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