На трассе под Воронежем столкнулись 11 автомобилей

На федеральной автодороге М-4 «Дон» в Воронежской области столкнулись сразу 11 автомобилей, сообщил представитель экстренных служб региона.

«Возле населенного пункта Верхний Мамон столкнулись 11 автомобилей, в том числе грузовая газель», – сообщил источник РИА «Новости».

Он уточнил, что после аварии были перекрыты две полосы для движения транспорта.

Обстоятельства столкновения и информация о пострадавших уточняются.

В августе грузовой автомобиль Man врезался в группу людей на 691-м километре трассы М-4 «Дон», в результате чего погиб один человек, еще пятеро, в том числе ребенок, пострадали.

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