Блокпост армии Сирии в присутствии военной полиции РФ развернул американский конвой

Сирийские войска в присутствии российской военной полиции не пропустили американский конвой через КПП на северо-востоке Сирии, сообщают информационные агентства.

Сирийские правительственные войска и российская полиция заблокировали проезд американской колонны из семи автомобилей через КПП «Площадь Зури», пишет в своем Twitter North Press Agency.

Другой пользователь Twitter, отслеживающий военные конфликты в Сирии и Йемене, опубликовал видеозапись, на которой, по его утверждению, сирийские войска развернули «нелегальные оккупационные» силы США с дороги Хасака – Камышлы.

#Syria

Beautiful scene!

The Syrian Army expels a military convoy of illegal USA occupation forces on the "Hasakah-Qamishli" road today. pic.twitter.com/KVmVg9pMZI — Eastern Lion (@Sunkway_China) 20 декабря 2019 г.

В пятницу в Пентагоне заявили, что не планируют выводить вооруженные силы из Сирии, пока там не наступит окончательное поражение «Исламского государства*» (запрещено в России).

Также Вашингтон призвал Сирию не проводить наступление на Идлиб до конца этого года.