Киев отверг планы по восстановлению железнодорожного сообщения с Донбассом

Украинские власти не планируют восстанавливать железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

«Конечно, о железнодорожном сообщении пока речь не идет, мы ведем речь об открытии дополнительных пунктов пропуска для гуманитарных нужд, и это поручение получила Контактная группа, и она над этим работает», – сказал он, отвечая на вопрос о том, планируется ли железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.

Боднар добавил, что открытие дополнительных пунктов пропуска, в том числе в Золотом, требует согласования. «С нашей стороны готовность есть», – заключил дипломат, передает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не исключил возобновления железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса в рамках открытия новых контрольно-пропускных пунктов.

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