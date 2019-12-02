Эксперт: Закон о предустановке отечественного ПО не ущемляет ни западные, ни восточные компании

Россия не отстает от зарубежных IT-разработчиков, свободно конкурирует по всему миру. А вот западные компании-монополисты пытаются грубо не допускать потребителей к российским технологиям. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Илья Массух. По его словам, на борьбу с таким монополизмом и направлен новый закон о предустановке отечественного ПО на гаджеты.

«Этот закон позволяет нашим компаниям абсолютно открыто конкурировать с западными компаниями, собственниками технологических платформ, которые, в свою очередь, до сих пор пытались достаточно грубыми методами не пускать отечественные приложения к конечному потребителю», – сказал Илья Массух, глава АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий», бывший замминистра связи и массовых коммуникаций России.

«Так что закон никаким образом не ущемляет ни западные, ни восточные компании, – наоборот, он дает возможность пользователю самому выбирать те приложения, которыми он хочет пользоваться. А раньше приложение за рядовых потребителей выбирал собственник платформы – Microsoft, Google или Apple». Эти компании, пользуясь своим монопольным положением, блокируют доступ к конкурентам, считает эксперт. «Если помните историю с Яндексом, то Google блокировал Яндекс как раз на платформе Android», – напомнил Массух.

Причем, предварительная установка российских программ начнется только в тех классах товаров, где у наших производителей уже есть продукция со схожими потребительскими свойствами, пояснил глава Центра.

«Подход такой: в каких классах товаров в России есть не менее двух конкурентноспособных продуктов, в тех и планируется осуществлять предустановку. Но вообще-то у нас практически уже во всех потребительских классах есть не менее двух продуктов – это и браузер, и почтовые службы, и средства общения в социальных сетях», – перечислил эксперт.

«Этот закон показывает: президент абсолютно последователен в поддержке отечественных разработчиков и технологий. В этой области у нас есть хорошие заделы. Мы никакие не отстающие, у нас есть технологии, которые свободно конкурируют по всему миру», – подытожил эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в понедельник подписал закон о предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) на электронную технику. «При продаже отдельных видов технически сложных товаров <...> потребителю обеспечивается возможность использовать такие товары с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин», – сказано в тексте закона, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что перечень данных товаров, порядок составления и ведения списка программ, которые должны быть предварительно установлены и алгоритм самой установки будет определять правительство. Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года.