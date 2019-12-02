Эксперт: Закон о предустановке отечественного ПО не ущемляет ни западные, ни восточные компании

Взгляд
2 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 21:05  |  vz.ru
Разделы

Врачи способны привлечь в Россию большие деньги

Российские врачи пользуются высокой репутацией за рубежомФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Российская медицина, которую так часто ругают внутри страны, пользуется большим уважением за рубежом. По крайней мере, резкими темпами растет количество иностранцев, приезжающих в РФ ради высококачественного лечения. Чем уникальна наша страна с их точки зрения? И что нужно сделать, чтобы медицинская отрасль принесла стране еще больше денег? Подробности...
Перейти а раздел…

Центральная Азия ищет себя между Востоком и Западом

На самом деле, Центральная Азия – регион реально очень спокойныйФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Евразийские Балканы», нестабильный и несущий угрозы регион – этот некогда расхожий образ Центральной Азии устарел. Сегодня страны региона активно налаживают связи между собой и с соседями с Запада и Востока. К такому выводу пришли российские, казахстанские и узбекские политологи и дипломаты – участники круглого стола на площадке газеты ВЗГЛЯД. Успешная интеграция региона может способствовать снижению внутренней раздробленности в Евразии. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Россия продает новейшие военные технологии

ЗРК «Панцирь-С» – один из наиболее успешных военных экспортных товаров РоссииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Представитель концерна «Укроборонпром» утверждает, что украинская компания якобы «выигрывает» позиции у России на рынках вооружения. Почему эти слова являются не более чем лживой пропагандой? Каковы реальные позиции российских вооружений на мировом рынке? Нет ли опасности того, что Россия в итоге распродает новейшие оборонные технологии? Подробности...
Перейти а раздел…

Россию предупредили о ядерной угрозе с востока

Сейчас японцы открыто демонстрируют миру, что ядерное оружие им не нужноФото: Thomas Peter/Reuters
Япония может быстро войти в ядерный клуб. По утверждению китайских СМИ, Токио уже сейчас может произвести тысячи ядерных бомб. Эксперты считают, что обладающая атомными технологиями Япония может создать ядерное оружие достаточно быстро. Хотя сделать ей это будет по определенным причинам не очень просто. Но если Япония создаст ядерную бомбу, то у России появится весьма грозный противник. Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Шулеры Майдана превратили Киев в город разбитых фонарей

Андрей Манчук, политолог
Положа руку на сердце, украинцев честно предупреждали, что на пути к свободе и счастью им надо будет пройти через горнило радикальных неолиберальных реформ, в опасности и бессмысленности которых убедились уже, кажется, все. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Закон о семейном насилии нарушает базовые принципы права

Наталья Холмогорова, правозащитник
Защищать тех, против кого совершены несомненные преступные действия, кто подвергается явной опасности и нуждается в защите, этот закон отказывается. Вместо этого – предлагает преследовать и карать за деяния, которые ни одним законом РФ не запрещены. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

СССР погубили советские методы

Дометий Завольский, историк-архивист
Мы не заметили, как самым ходовым объяснением гибели СССР стала версия о том, что не всех, кого следовало, убили: побольше надо было! И торжество этой версии становится сегодня одной из главных угроз безопасности и будущему России. Подробности...
Обсуждение: 71 комментарий
    Перейти а раздел…

    Китайский секрет «Силы Сибири»

    Все, что нужно знать о газопроводе «Сила Сибири»

    Почему медведь стал символом России

      Перейти а раздел…

      Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай

      На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублей
      Подробности...

      Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
      Подробности...

      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

      Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

        «Артель Русичи»: Возрождение русского стиля в мебели

          Перейти а раздел…
          Нравятся ли вам российские вина?
          • Да

          • Нет

          • Не доводилось их пробовать

          Сталкивались ли вы со случаями насилия в своей семье?
          • Да

          • Нет

          К какому поколению вы себя относите?
          • Поколению «бумеров» (40-60-е годы XX века)

          • Поколению X, «потерянному» (60-80-е годы XX века)

          • Поколению Y, «миллениалам» (80-90-е годы XX века)

          • Поколению Z, «зумерам» (родившиеся после 2000 года)

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Совфеде назвали политику «устрашения и диалога» с Россией «базовым рефлексом» НАТО
              Путин подписал закон о запрете продажи техники без российского ПОАбэ собрался решить вопрос Курил с помощью «нового подхода»Нидерланды высказали претензии России из-за ЦемахаПрилепин обвинил Дмитрия Быкова в «обычном фашизме»
              На пути бронеавтомобиля российской военной полиции в Сирии сработала бомбаПургин: Отмена украинского языка в ДНР не вызовет негативных последствийГендиректор Эрмитажа возмутился катком на Дворцовой площадиКанделаки вступилась за Асмус и Харламова
              В Турции сообщили об изучении российских истребителей Су-35Ополченка ДНР рассказала о массовом дезертирстве украинских силовиковКот задушил младенца на УкраинеШведские лыжницы назвали «советским» подход спортсменок РФ к беременности

              Главная тема


              Украина выбрала удобный момент для шантажа Газпрома

              «Их запеленговали»


              На Украине заявили о гибели снайперов ВСУ из-за появления у ДНР новейших «штук»

              «Я это знаю»


              Рэпер Птаха в Госдуме раскрыл схему наркоторговли в России

              «Хотелось бы приобрести»


              Сербия пожаловалась на дороговизну С-400

              Видео

              Российская медицина


              Врачи способны привлечь в Россию большие деньги

              новая реальность


              Закон о семейном насилии лишит мужчин невиновности

              огромные излишки


              Сахарные рекорды стали новой проблемой России

              советско-финская война


              Почему сорвались секретные антивоенные переговоры с Финляндией

              викторина


              Знаменитые цитаты − фейк или не фейк?

              Угроза безопасности


              Дометрий Завольский: СССР погубили советские методы

              Преследовать и карать


              Наталья Холмогорова: Закон о семейном насилии нарушает базовые принципы права

              Радикальные реформы


              Андрей Манчук: Шулеры Майдана превратили Киев в город разбитых фонарей

              на ваш взгляд


              Нравятся ли вам российские вина?

              Эксперт: Закон о предустановке отечественного ПО не ущемляет ни западные, ни восточные компании

              2 декабря 2019, 19:55

              Текст: Оксана Борисова

              Версия для печати

              Россия не отстает от зарубежных IT-разработчиков, свободно конкурирует по всему миру. А вот западные компании-монополисты пытаются грубо не допускать потребителей к российским технологиям. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Илья Массух. По его словам, на борьбу с таким монополизмом и направлен новый закон о предустановке отечественного ПО на гаджеты.

              «Этот закон позволяет нашим компаниям абсолютно открыто конкурировать с западными компаниями, собственниками технологических платформ, которые, в свою очередь, до сих пор пытались достаточно грубыми методами не пускать отечественные приложения к конечному потребителю», – сказал Илья Массух, глава АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий», бывший замминистра связи и массовых коммуникаций России.

              «Так что закон никаким образом не ущемляет ни западные, ни восточные компании, – наоборот, он дает возможность пользователю самому выбирать те приложения, которыми он хочет пользоваться. А раньше приложение за рядовых потребителей выбирал собственник платформы – Microsoft, Google или Apple». Эти компании, пользуясь своим монопольным положением, блокируют доступ к конкурентам, считает эксперт. «Если помните историю с Яндексом, то Google блокировал Яндекс как раз на платформе Android», – напомнил Массух.

              Причем, предварительная установка российских программ начнется только в тех классах товаров, где у наших производителей уже есть продукция со схожими потребительскими свойствами, пояснил глава Центра.

              «Подход такой: в каких классах товаров в России есть не менее двух конкурентноспособных продуктов, в тех и планируется осуществлять предустановку. Но вообще-то у нас практически уже во всех потребительских классах есть не менее двух продуктов – это и браузер, и почтовые службы, и средства общения в социальных сетях», – перечислил эксперт.

              «Этот закон показывает: президент абсолютно последователен в поддержке отечественных разработчиков и технологий. В этой области у нас есть хорошие заделы. Мы никакие не отстающие, у нас есть технологии, которые свободно конкурируют по всему миру», – подытожил эксперт.

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в понедельник подписал закон о предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) на электронную технику. «При продаже отдельных видов технически сложных товаров <...> потребителю обеспечивается возможность использовать такие товары с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин», – сказано в тексте закона, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

              Отмечается, что перечень данных товаров, порядок составления и ведения списка программ, которые должны быть предварительно установлены и алгоритм самой установки будет определять правительство. Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............