Путин подписал закон о запрете продажи техники без российского ПО

Президент Владимир Путин подписал закон о предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) на электронную технику.

«При продаже отдельных видов технически сложных товаров <...> потребителю обеспечивается возможность использовать такие товары с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин», – сказано в тексте закона, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что перечень данных товаров, порядок составления и ведения списка программ, которые должны быть предварительно установлены и алгоритм самой установки будет определять правительство. Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года.

На прошлой неделе этот закон приняла Госдума.