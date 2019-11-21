Госдума запретила продажу техники без российского ПО

Российские парламентарии в четверг приняли закон, запрещающий продажу электронной техники без предписанного правительством отечественного программного обеспечения (ПО).

Закон, проект которого был внесен в июле депутатами Сергеем Жигаревым, Владимиром Гутеневым, Олегом Николаевым и Александром Ющенко, запрещает с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды «технически сложных товаров» без предустановки российского программного обеспечения.

Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки будет определять правительство. Депутаты в пояснительной записке предполагают, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ», передает РИА «Новости».

Закон обеспечит защиту интересов российского бизнеса, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий, считают его авторы.

Кроме того, Дума приняла закон о миллионных штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.

Авторами законодательной инициативы выступили депутаты от «Единой России». В пояснительной записке они подчеркивают, что неисполнение обязанности по локализации баз с персональными данными создает угрозу безопасности граждан, функционирования критической информационной инфраструктуры, препятствует эффективной борьбе с терроризмом и экстремизмом, в связи с чем необходимо принятие стимулирующих соблюдение закона санкций за такие нарушения.

Ко второму чтению комитет поддержал ряд поправок, в частности, предлагается снизить размер штрафов: при первом нарушении штраф для должностных лиц составит от 100 до 200 тыс. рублей (в законопроекте, принятом в первом чтении, – от 200 до 500 тыс.), для юридических лиц – от 1 до 6 млн рублей (ранее – от 2 до 6 млн рублей). Кроме того, за повторное нарушение штраф для граждан составит от 50 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц – от 500 до 800 тыс. (в первом чтении – до 1 млн рублей), для юридических лиц – от 6 до 18 млн рублей.

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