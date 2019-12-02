Гендиректор Эрмитажа пожаловался на «вянущие от гидов» уши

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский ответил на предложение ввести квоту на посещение музея китайцами, отметив при этом невысокий уровень работы многих российских и иностранных гидов, сопровождающих туристические группы.

«Эрмитаж принимает посетителей со всего мира, и китайский посетитель ничуть не хуже другого. Именно китайцы ввели наушники: у них гиды не кричат, и они сами не кричат, а тихо слушают наушники. Но нужно, чтобы туристические фирмы лучше организовывали посетителей. Чтобы они (китайские туристы – прим. ВЗГЛЯД) были лучше знакомы с Эрмитажем, мы создаем сейчас в Китае виртуальный центр», – сказал Пиотровский в ответ на предложение ввести квоту на посещение китайскими группами и запретить китайским гидам работать в музее, передает «Интерфакс».

Кроме того, гендиректор Эрмитажа отметил невысокий уровень подготовки некоторых гидов, в том числе российских. Он уточнил, что часто ходит по музею и слушает, что говорят гиды.

«И они говорят столько всякой чуши. Гид считает, что нужно сказать как можно больше интересного для своих посетителей, и по-русски такое говорят про Екатерину и Петра, от чего уши вянут и что совсем не соответствует духу петербургской культуры», – пояснил он.

Ранее Пиотровский заявил, что открытие катка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге «абсолютно неприлично».