Гендиректор Эрмитажа возмутился катком на Дворцовой площади

Открытие катка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге «абсолютно неприлично», заявил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

«Делать каток на Дворцовой площади абсолютно неприлично. Это показал тот ужас, который был... Другое дело, что на Дворцовой площади делали ледовые скульптуры. Их посещали люди, это было замечательно. Это как раз то, что можно делать на Дворцовой площади. Не надо превращать Дворцовую площадь в ЦПКиО, не надо превращать площадь в стадион. У площади есть свои исключительные особенности, которые можно использовать и которые могут работать», – приводит его слова РИА «Новости».

Предложение активнее задействовать Дворцовую площадь в новогодние праздники поступило от депутата Госдумы Сергея Боярского. По словам первого зампредседателя городского комитета по культуре Александра Воронко, эту тему необходимо обсуждать с руководством Эрмитажа, при этом если каток появится на площади, то он будет расположен ближе к Невскому проспекту, а не в центре.

Ранее главный каток страны открылся на ВДНХ в Москве.