На ВДНХ открыли главный каток страны

Самый большой в Европе искусственный ледовый каток открылся на ВДНХ в Москве. Данная традиция берет начало еще с 1954 года.

«22 ноября на ВДНХ открылся главный каток страны. В юбилейный для выставки сезон москвичи и гости столицы могут кататься по Центральной аллее от фонтана «Дружба народов» до фонтана «Каменный цветок». С высоты птичьего полета самый большой каток Европы напоминает по форме волшебный золотой ключик», – сообщили в пресс-службе выставочного центра, передает ТАСС.

Там также рассказали, что каток поделен на три зоны: аллею влюбленных вокруг фонтана «Дружба народов», отдельную площадку для детей 3 – 8 лет и просторную территорию для других отдыхающих.

Каток будет работать со вторника по воскресенье.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ построят крупнейшее в Европе колесо обозрения.