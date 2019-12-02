В МВД назвали отца убитого в Екатеринбурге мальчика зомбированным

Отец мальчика, тело которого было найдено в Екатеринбурге, при задержании выглядел зомбированным, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, задержанные вели себя странно. «Складывалось такое впечатление, что они зомбированы», – приводит его слова «Интерфакс».

Подозреваемого задержали в Уфе при попытке скрыться в другом регионе. Отец мальчика заявил, что «у него нет дома на земле», и что он «верит только Иисусу Христу». Также в рамках расследования уголовного дела задержана женщина 1971 года рождения, которая является главой секты «Ученики Христа».