На Amazon нашли елочные игрушки с изображением Освенцима

В интернет-магазине Amazon нашли елочные игрушки с изображением Освенцима, этот товар удалили после того, как польский музей Освенцима в Сети пожаловался на них и попросил платформу удалить позиции поставщиков.

Польский музей Освенцима раскритиковал Amazon за такую распродажу, передает RT в своем телеграм-канале.

«Продажа рождественских украшений с изображениями Освенцима не кажется уместной. Освенцим на открывалке для бутылок – это довольно тревожно и неуважительно», – отметили в музее.

У другого поставщика на Amazon нашли схожие «сувениры». У одного из них продавалось «керамическое рождественское украшение с грузовым вагоном, используемым для депортации евреев на истребление».

Amazon уже удалил товары, администраторы намерены банить такие магазины.